Ученые доказали пользу от вуду-куклы ненавистного босса
Ученые из Канады удостоились Шнобелевской премии в номинации «Медицина». Им удалось доказать эффективность применения куклы-вуду ненавистного босса.
Издевательства над игрушкой в форме начальника приносит облегчение сотрудникам. Результаты исследования обнародованы на страницах журнала The Leadership Quarterly.
Ученые проводили эксперименты, в рамках которых куклу-вуду жгли на свечке, щипали клещами и протыкали иголками. После этих ритуалов фиксировался положительный эффект.
Издевательства над игрушкой в форме начальника приносит облегчение сотрудникам. Результаты исследования обнародованы на страницах журнала The Leadership Quarterly.
Ученые проводили эксперименты, в рамках которых куклу-вуду жгли на свечке, щипали клещами и протыкали иголками. После этих ритуалов фиксировался положительный эффект.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:01