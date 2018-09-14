В Туле напротив детского сада нашли окровавленный труп мужчины
В Туле недалеко от детского сада «Филипок» было найдено окровавленное тело мужчину. Сообщается, что его убили. Скорее всего, инцидент произошел прошлой ночью.
На место трагедии оперативно прибыли сотрудники полиции и следователи. Тело мужчины они накрыли черной пленкой. Подробности случившегося уточняются.
Факт обнаружения тела подтвердили в УМВД РФ по региону.
На место трагедии оперативно прибыли сотрудники полиции и следователи. Тело мужчины они накрыли черной пленкой. Подробности случившегося уточняются.
Факт обнаружения тела подтвердили в УМВД РФ по региону.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:26