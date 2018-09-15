Ученые: Авокадо защищает организм от сахарного диабета

Исследователи провели анализ 130 научных работ, посвященных целебным свойствам фрукта авокадо. Результаты показали, что мощный эффект от употребления авокадо, возникает при необходимости снизить уровень в организме «плохого» холестерина, который способствует развитию тромбозов, налипая на стенки сосудов. Авторы работы заявили, что оказываясь в организме, микроэлементы авокадо помогают интенсивной выработке липопротеинов, высокая плотность которых уменьшает концентрации «плохого» холестерина, что снижает риски образования тромбов.Также, специалистами установлено, регулирующее действие оказывают компоненты авокадо не только на уровень содержания холестерина, но и на показатели триглицеридов и фосфолипидов, вызывающих проблемы при работе сосудов и сердца, а также артериальной гипертензии и ожирении. Как подчеркнули эксперты, это все значительно снижает риск появления диабета.