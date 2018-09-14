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Марина Зудина провела 103 дня в реанимации рядом с Олегом Табаковым

Актриса Марина Зудина рассказала, что провела 103 дня в реанимации в одной из столичных больниц, находясь рядом с мужем Олегом Табаковым. По ее словам, она поочередно носила два спортивных костюма, больше из одежды у нее ничего не было, никакие украшения также не надевались.

Марина Зудина провела 103 дня в реанимации рядом с Олегом Табаковым


Олег Табаков скончался в марте нынешнего года после трех месяцев пребывания в больнице. Спасти его, несмотря на все усилия врачей, не удалось. Рядом с ним постоянно находилась супруга Марина Зудина.

По ее словам, трудностей она никогда не боялась. В качестве примера артистка рассказала о частых поездках в детский лагерь, где училась всему новому: вязать, стирать в холодной воде, шить, выжигать. Зудиной нравится готовить завтраками сыну Павлу, когда тот приезжает в гости. По мнению знаменитости, ко многому можно приспособиться.

Отмечается, что именно Олег Табаков стал первой серьезной любовью Зудиной. Когда та еще училась в школе, то очень хотела поступить на курс к знаменитости. Эта мечта оказалась для Зудиной судьбоносной. Когда пара поженилась, она не могла понять, за что Бог вознаградил ее.

Сейчас актриса старается не посещать места, где бывала с супругом. Ей очень трудно смириться с этой тяжелой утратой.

 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:40
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