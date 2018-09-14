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Учёные объяснили, почему мы не слышим звук своих шагов

Учёные из Университета Нью-Йорка описали процесс подавления мозгом шума. Они задействовали в эксперименте подопытных грызунов, заставив их бежать на тренажере, при этом подменив звук их шагов иным, несхожим звуком.

Учёные объяснили, почему мы не слышим звук своих шагов


Современная наука не может объяснить, каким образом мозг предвидит «фоновые» шумы и отличает их от внешних звуков, однако эта удивительная способность крайне важна для нормальной работоспособности органов слуха. Для выявления механизма подавления шума мозгом американские учёные под кураторством Дэвида Шнейдера обучили 11 мышей ассоциации собственных шагов со звуком извне. Для этого они создали акустическую VR-систему и поместили туда лабораторных животных, предварительно зафиксировав им головы. Во время бега по тренажёрных дорожках грызуны слышали непродолжительную аудиозапись, проигрывавшуюся в такт их шагам. Иными словами, повседневному движению мышей был «назначен» неестественный для этого звук.

Эксперимент длился неделю, после чего нейробиологи выяснили: кора головного мозга подопытных млекопитающих более практически не реагировала на стимул, проигрывавшийся в ходе бега. Данный эффект можно было наблюдать лишь во время движения. Если же животные пребывали в состоянии спокойствия, реакция нейронов слуховой коры на новый звук шагов была такой же, как на другие, сторонние звуки.

Авторы научной работы подчеркнули важность для мышей игнорирования шума своих шагов, для того чтобы слышать возможное приближение хищников.

 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:22
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