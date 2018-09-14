На снимке показали бюджетный кроссовер Baojun от GM и SAIC

Ранее в Интернете появились эскизы и шпионские снимки модели Baojun CN210S, а теперь фирма предоставила официальные фото новинки. Новый бюджетный автомобиль получит ряд стилистических решений от Baojun 510 и 530. При этом двухуровневые фары кроссовера практически полностью повторяют оптику Hyundai Santa Fe.Представители SAIC и General Motors пока не раскрывают основных характеристик кроссовера, поэтому точно неизвестно, какая платформа ляжет в основу новинки. Ожидается, что бюджетный автомобиль получит принципиально новую платформу, на которой со временем будут строить другие SUV бренда. Презентация новинки состоится до конца текущего года.