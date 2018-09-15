В созвездии Водолея ученые нашли конкурента Солнечной системы

Звезда TRAPPIST-1 удалена от Земли на 39 световых лет. Светило достаточно блеклое, поэтому его сложно регистрировать телескопами. Принято считать, что такого типа звезды являются молодыми, однако анализ показал, что возраст объекта составляет порядка 7,6 млрд лет или больше. По причине близости к светилу все планеты системы остаются под достаточно сильным рентгеновским и ультрафиолетовым излучением, способным стерилизовать поверхность и повреждать атмосферу.Лишь плотная атмосфера с озоновым слоем позволит известным на Земле бактериям выжить в подобных условиях. Ученые приготовились вести поиск у планеты атмосферы. Для этого они использовали в поисках биомаркеры, увеличивающие вероятность зарождения жизни. Атмосфера планет насыщена водородом. Все тела преимущественно каменные, но приблизительно на треть состоят из воды, агрегатное состояние которой остаётся неизвестным. Мировой океан составляет лишь 0,02% от массы Земли.Наиболее интересными для астрономов являются 3 средние планеты. Одна из них окружена землеподобной атмосферой, скрывающей океаны. При этом близость соседних объектов может плохо отразиться на условиях для жизни. Эффект прилива после сближения объектов может привести к разогреву недра, поэтому вместо воды на поверхности могут появиться океаны магмы.В атмосфере присутствует углекислый газ, который на темной стороне планеты формирует шапки льда. В соответствии с одним из сценариев, ряд планет испытывают мощный парниковый эффект, что снижает уменьшает вероятность обнаружить там жизнь.