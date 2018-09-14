В России самым распространенным LCV стал GAZ 3302

Из всех 4 миллионов LCV, насчитывающихся в России, на GAZ 3302 приходится 40 %, то есть 1 640 000 авто. Второе место по распространённости занимает GAZ 2705 (250 200 ед.), третье с небольшим отрывом - GAZ 3221 (249 400 шт.). Четвёртая и пятая позиции – у автомоделей УАЗ-3909 (212 000 автомобилей) и УАЗ-3962 (147 6000 машин).Вторая «пятёрка» самых востребованных в России LCV представлена следующими автомобилями: иномарка Ford Transit (146 000 экз.), УАЗ-3303 (137 700 ед.), Volkswagen Transporter (116 500 шт.), УАЗ-2206 (112 400 машин) и GAZ «Газель» NEXT (101 600 авто).