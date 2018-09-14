АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
iPhone Xs and iPhone Xs Max появились на живом видео с презентации
EUR 79.77 USD 68.64
Курс валют на 14.09.2018

В России самым распространенным LCV стал GAZ 3302

Эксперты обнародовали «десятку» самых распространённых в России LCV – лёгких коммерческих автомобилей. Лидером топа стала модель GAZ 3302.

В России самым распространенным LCV стал GAZ 3302


Из всех 4 миллионов LCV, насчитывающихся в России, на GAZ 3302 приходится 40 %, то есть 1 640 000 авто. Второе место по распространённости занимает GAZ 2705 (250 200 ед.), третье с небольшим отрывом - GAZ 3221 (249 400 шт.). Четвёртая и пятая позиции – у автомоделей УАЗ-3909 (212 000 автомобилей) и УАЗ-3962 (147 6000 машин).

Вторая «пятёрка» самых востребованных в России LCV представлена следующими автомобилями: иномарка Ford Transit (146 000 экз.), УАЗ-3303 (137 700 ед.), Volkswagen Transporter (116 500 шт.), УАЗ-2206 (112 400 машин) и GAZ «Газель» NEXT (101 600 авто).

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:22
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Volkswagen Golf вернулся на российский рынок
Певец Данко после скандального ухода из семьи
В Санкт-Петербурге задержали убийцу 25-летней
В Самаре грабитель порезал двух женщин в магазине
Специалисты сообщили о странах, где наиболее
В России перекупщики продают новый iPhone за
В Ярославской области пропавшего мужчину нашли
В России самым распространенным LCV стал GAZ 3302
В России подешевели iPhone 7 и iPhone 8
В Санкт-Петербурге женщина заморила голодом
Ученые: Нибиру станет активной 22 сентября
Финалистка «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро
Фигуристка Евгения Медведева заявила, что будет
Уфимцы обменяли диваны, микроволновки и обувь на
Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец до сих
Уфолог нашел на снимках Марса антикварную вазу
Рестомод 45-летнего Ford Bronco оценили дороже
Марина Зудина провела 103 дня в реанимации рядом
В Туле напротив детского сада нашли окровавленный
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня: «Я долго не
Эксперты: В Москве прогнозируется снижение цен на
Эксперты составили список доступных аналогов
Уфологи назвали места с подводными базами
Toyota оборудует авто для России противоугонными
Дмитрий Маликов пожаловался в Twitter на проблемы
IPhone Xs оказался недоступным для предзаказа в
В Россию привезли юбилейные версии Land Rover
Ученые: Зубная паста может помочь при борьбе с
В Благовещенске ищут сбежавшего из дому
iPhone Xs and iPhone Xs Max появились на живом
Просмотреть все новости