Ученые: Нибиру станет активной 22 сентября

Ученые по всему миру отмечают, что на Солнце образовалось новое пятно AR 2720, которое продолжает расти. По прогнозам специалистов, аномалия ознаменовала новый цикл активности Солнца. Из-за вспышек на поверхности светила 10 и 11 сентября на Земле были зафиксированы одни из самых крупных магнитных бурь. Исследователи связывают это с приближением Нибиру и сообщают, что конец света откладывается, но всего на несколько дней. Ведь 22 сентября Планета Х станет активной и очень близко приблизится к Солнцу. Своим магнитным полем Нибиру вызовет изменения в структуре Солнца, спровоцировав сильные магнитные бури. Согласно данным полученным из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, пик активности припадает на 22 сентября.По наблюдением японского ученого Маки Таката, кровь человека весьма чутко реагирует на Солнце. Ведь она чувствует вспышки и появление на поверхности светила пятен. Из-за повышенной солнечной активности человечество начнет разрушаться изнутри.