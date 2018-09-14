Эксперты: В Москве прогнозируется снижение цен на рынке жилья
Согласно анализа данных за сентябрь 2018 года, специалисты составили прогноз снижения цен на рынке жилья в Москве. До конца 2021 года показатель достигнет 15-20%, информация из заявлений руководителя аналитического центра IRN.RU Олега Репченко.
Как отметил эксперт, в этом году отдаленные районы столицы отмечаются удорожанием рынка жилья, стоимость которого ранее была относительно невысокой. В то же время, престижные локации отмечаются падением цен.
В большинстве своем, на 1,5% выросли цены на квартиры панельных пятиэтажных домов. Не изменилась стоимость жилья для современных панельных домов. При этом в современных кирпичных домах подешевели квартиры на 1,4%.
Эксперт сообщает, чем больше товара предлагается на рынке, тем соответственно цены ниже. Только рынок уже затоварен в настоящее время, а новые предложения будут только расти. В результате снижение уровня цен за год планируется на уровне 5-10%.
Как отметил эксперт, в этом году отдаленные районы столицы отмечаются удорожанием рынка жилья, стоимость которого ранее была относительно невысокой. В то же время, престижные локации отмечаются падением цен.
В большинстве своем, на 1,5% выросли цены на квартиры панельных пятиэтажных домов. Не изменилась стоимость жилья для современных панельных домов. При этом в современных кирпичных домах подешевели квартиры на 1,4%.
Эксперт сообщает, чем больше товара предлагается на рынке, тем соответственно цены ниже. Только рынок уже затоварен в настоящее время, а новые предложения будут только расти. В результате снижение уровня цен за год планируется на уровне 5-10%.
Экономика
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:12