Эксперты: В Москве прогнозируется снижение цен на рынке жилья

Как отметил эксперт, в этом году отдаленные районы столицы отмечаются удорожанием рынка жилья, стоимость которого ранее была относительно невысокой. В то же время, престижные локации отмечаются падением цен.В большинстве своем, на 1,5% выросли цены на квартиры панельных пятиэтажных домов. Не изменилась стоимость жилья для современных панельных домов. При этом в современных кирпичных домах подешевели квартиры на 1,4%.Эксперт сообщает, чем больше товара предлагается на рынке, тем соответственно цены ниже. Только рынок уже затоварен в настоящее время, а новые предложения будут только расти. В результате снижение уровня цен за год планируется на уровне 5-10%.