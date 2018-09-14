Ученые: Кишечные бактерии научились вырабатывать электричество

Одним из объектов исследования стала листерия, которая попадает в организм людей с пищей и способна вызывать различные заболевания. Она генерирует ток в определенных условиях, одним из которых является нехватка кислорода. Ученые сообщают, что искусственно созданные бактерии могут использоваться в качестве «живых батареек». При этом технология еще должна быть отработана. Принято считать, что «электрические» бактерии живут только в особых условиях, насыщенных минералами, вроде шахт либо некоторых водоемов. Как выяснилось, это не так.Некоторые полезные бактерии также могут генерировать электричество. К таким относятся лактобациллы в ЖКТ, имеющие большое значение для переваривания молочных продуктов. Генерирование электричества представляет собой важную часть метаболизма этих бактерий. Клетки тела человека применяют для поддержания собственной жизнедеятельности кислород. Для одноклеточных подобное зачастую невозможно, поэтому они нуждаются в иных химвеществах для активизации движения электронов.Как выяснилось, кишечные бактерии могут производить приблизительно столько же электричества, как те, что используют минеральный обмен, а это эквивалентно 500 мкА. Авторы нового исследования подчеркивают, что открытие новых особенностей бактерий поможет помочь в понимании процессов разрушения и оздоровления организма этими микроорганизмами.