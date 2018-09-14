iPhone Xs and iPhone Xs Max появились на живом видео с презентации

iPhone Xs and iPhone Xs Max отличаются от аналогов более строгим корпусом, выполненным из керамики и металла. Также среди особенностей смартфонов можно выделить повышенную защиту от влаги. По словам представителей Apple, устройства могут находиться под водой на глубине до 2 метров несколько часов, продолжая исправно и стабильно функционировать.Также на ролике продемонстрированы возможности нового интерфейса, ставшего доступным с обновлением операционной системы. Пользователи YouTube в комментариях отметили, что пока не заметили серьезных отличий от флагмана iPhone X, который сейчас можно приобрести значительно дешевле, чем будут стоить iPhone Xs and iPhone Xs Max.