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iPhone Xs and iPhone Xs Max появились на живом видео с презентации
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iPhone Xs and iPhone Xs Max появились на живом видео с презентации

Смартфоны iPhone Xs and iPhone Xs Max попали на живое видео. На ролике пользователь демонстрирует функционал устройств, презентованных несколько дней назад в рамках ежегодного мероприятия Apple.

iPhone Xs and iPhone Xs Max появились на живом видео с презентации


iPhone Xs and iPhone Xs Max отличаются от аналогов более строгим корпусом, выполненным из керамики и металла. Также среди особенностей смартфонов можно выделить повышенную защиту от влаги. По словам представителей Apple, устройства могут находиться под водой на глубине до 2 метров несколько часов, продолжая исправно и стабильно функционировать.



Также на ролике продемонстрированы возможности нового интерфейса, ставшего доступным с обновлением операционной системы. Пользователи YouTube в комментариях отметили, что пока не заметили серьезных отличий от флагмана iPhone X, который сейчас можно приобрести значительно дешевле, чем будут стоить iPhone Xs and iPhone Xs Max.

 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:19
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