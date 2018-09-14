iPhone Xs and iPhone Xs Max появились на живом видео с презентации
Смартфоны iPhone Xs and iPhone Xs Max попали на живое видео. На ролике пользователь демонстрирует функционал устройств, презентованных несколько дней назад в рамках ежегодного мероприятия Apple.
iPhone Xs and iPhone Xs Max отличаются от аналогов более строгим корпусом, выполненным из керамики и металла. Также среди особенностей смартфонов можно выделить повышенную защиту от влаги. По словам представителей Apple, устройства могут находиться под водой на глубине до 2 метров несколько часов, продолжая исправно и стабильно функционировать.
Также на ролике продемонстрированы возможности нового интерфейса, ставшего доступным с обновлением операционной системы. Пользователи YouTube в комментариях отметили, что пока не заметили серьезных отличий от флагмана iPhone X, который сейчас можно приобрести значительно дешевле, чем будут стоить iPhone Xs and iPhone Xs Max.
iPhone Xs and iPhone Xs Max отличаются от аналогов более строгим корпусом, выполненным из керамики и металла. Также среди особенностей смартфонов можно выделить повышенную защиту от влаги. По словам представителей Apple, устройства могут находиться под водой на глубине до 2 метров несколько часов, продолжая исправно и стабильно функционировать.
Также на ролике продемонстрированы возможности нового интерфейса, ставшего доступным с обновлением операционной системы. Пользователи YouTube в комментариях отметили, что пока не заметили серьезных отличий от флагмана iPhone X, который сейчас можно приобрести значительно дешевле, чем будут стоить iPhone Xs and iPhone Xs Max.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:19