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Дмитрий Маликов пожаловался в Twitter на проблемы со зрением

Дмитрий Маликов рассказал о проблемах со зрением. Российский исполнитель и композитор на личной странице в Twitter разместил соответствующую публикацию. Пользователи порекомендовали ему добавить в рацион чернику.

Дмитрий Маликов пожаловался в Twitter на проблемы со зрением


Теперь многие ожидают изменения имиджа Дмитрия Маликова. Подписчики российского музыканта в Twitter достаточно быстро отреагировали на сообщение. В частности, многие советовали беречь здоровье и меньше времени проводить за компьютером.

Отдельно советовали есть чернику, заниматься гимнастикой для глаз, а также тщательно выбирать оправу для очков. При этом другие отметили, что никто не становится моложе с возрастом.

 
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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:16
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