Дмитрий Маликов пожаловался в Twitter на проблемы со зрением

Теперь многие ожидают изменения имиджа Дмитрия Маликова. Подписчики российского музыканта в Twitter достаточно быстро отреагировали на сообщение. В частности, многие советовали беречь здоровье и меньше времени проводить за компьютером.Отдельно советовали есть чернику, заниматься гимнастикой для глаз, а также тщательно выбирать оправу для очков. При этом другие отметили, что никто не становится моложе с возрастом.