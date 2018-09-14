Дмитрий Маликов пожаловался в Twitter на проблемы со зрением
Дмитрий Маликов рассказал о проблемах со зрением. Российский исполнитель и композитор на личной странице в Twitter разместил соответствующую публикацию. Пользователи порекомендовали ему добавить в рацион чернику.
Теперь многие ожидают изменения имиджа Дмитрия Маликова. Подписчики российского музыканта в Twitter достаточно быстро отреагировали на сообщение. В частности, многие советовали беречь здоровье и меньше времени проводить за компьютером.
Отдельно советовали есть чернику, заниматься гимнастикой для глаз, а также тщательно выбирать оправу для очков. При этом другие отметили, что никто не становится моложе с возрастом.
Теперь многие ожидают изменения имиджа Дмитрия Маликова. Подписчики российского музыканта в Twitter достаточно быстро отреагировали на сообщение. В частности, многие советовали беречь здоровье и меньше времени проводить за компьютером.
Отдельно советовали есть чернику, заниматься гимнастикой для глаз, а также тщательно выбирать оправу для очков. При этом другие отметили, что никто не становится моложе с возрастом.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:16