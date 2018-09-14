Названы лучшие фитнес-трекеры 2018 года
Эксперты составили перечень лучших фитнес-трекеров, которые появились в продаже в 2018 году. Лидером в рейтинге стал Givin vivosport, отличающийся от аналогов защитой от воды при погружении до 50 метров.
Стоимость Givin vivosport составляет примерно 150 долларов, но благодаря удобству в эксплуатации и функционалу он полностью оправдывает данный ценник. На одном заряде аккумулятора он может работать на протяжении 7 дней. Благодаря большому экрану пользователь может контролировать процесс функционирования устройства.
Fitbit Charge 2 оказался на второй позиции. Главной особенностью прибора является большое количество датчиков, отвечающих за всевозможные показатели активности. Встроенная функция Cardio Fitness Level дает возможность рассчитать количество шагов в сутки в зависимости от потребления пищи и веса человека.
Тройку лидеров закрывает Garmin vivosmart 4. Данное устройство отличается от аналогов небольшой стоимостью и большим набором опций. Благодаря защитному стеклу устройство может противодействовать ударам, ввиду чего также считается самым надежным.
Стоимость Givin vivosport составляет примерно 150 долларов, но благодаря удобству в эксплуатации и функционалу он полностью оправдывает данный ценник. На одном заряде аккумулятора он может работать на протяжении 7 дней. Благодаря большому экрану пользователь может контролировать процесс функционирования устройства.
Fitbit Charge 2 оказался на второй позиции. Главной особенностью прибора является большое количество датчиков, отвечающих за всевозможные показатели активности. Встроенная функция Cardio Fitness Level дает возможность рассчитать количество шагов в сутки в зависимости от потребления пищи и веса человека.
Тройку лидеров закрывает Garmin vivosmart 4. Данное устройство отличается от аналогов небольшой стоимостью и большим набором опций. Благодаря защитному стеклу устройство может противодействовать ударам, ввиду чего также считается самым надежным.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:12