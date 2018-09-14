Эксперты составили список доступных аналогов iPhone XS Max

Открывает список OnePlus 6, который соперничает с iPhone X по качеству картинки на дисплее и привлекательности дизайна. В качестве процессора используется Snapdragon 845. На задней панели устройства расположена двойная камера с матрицами на 16 и 20 Mpx, а спереди разработчики поместили датчик на 16 Mpx.iPhone 8 также является более доступной альтернативой для модели XS. Размер дисплея этой модели составляет 4,7 дюйма в диагонали. Камеры используют сенсоры на 12 и 7 Mpx. Объем ОЗУ составляет 2 ГБ. Модель Huawei Mate 20 Lite поставляется в комплекте с 4 камерами, включая 2 сзади и 2 впереди. При этом не самый производительный телефон на рынке отличается хорошим соотношением цены и качества. Смартфон диагональю 6,3 дюйма использует заднюю камеру разрешением в 20 Mpx. Фронтальный датчик использует матрицу на 24 Mpx. Объем ОЗУ составляет 4 либо 6 ГБ.Завершает список Google Pixel 2XL, оснащенный более современной аккумуляторной батареей и лучшим дисплеем. Камера имеет возможность работы с уникальным режимом портрета и объективом Google Lens. Основной модуль получил разрешение 12,2 Mpx, а фронтальная – 8 Mpx. Размер ОЗУ составит 4 ГБ.