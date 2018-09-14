Уфологи назвали места с подводными базами пришельцев

Эксперты отмечают, что люди ищут доказательства вне земного разума в небесном пространстве. Но на Земле множество доказательств присутствия инопланетян, особенно в океанах и морях. Первое упоминание НЛО было в 15 веке, когда Христофор Колумб во время путешествий к Америке увидел в толще океанских глубин, сверкающий шар. Объект вылетел из воды и устремился в небо. Средневековая общественность не приняла всерьез слова путешественника, списав их за фантазии.Также большая активность НЛО была зафиксирована в Южной Америке в озере Титикака. Местные жители считают, что в водоеме хранится очень старая заброшенная база гуманоидов. Также некое строение обнаружено на побережье Уэльса. Люди наблюдали увеличение активности вокруг данного района еще в 1974 году, очевидцы описывали появления в небе летающих тарелок и их погружения в водные глубины.В 1972 году в районе Курильских островов отмечались случаи встречи с НЛО. В 2013 году житель Гамильтона обратился в полицию заявив, что напуган появлением светящегося объекта над озером Онтарио.