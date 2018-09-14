Toyota оборудует авто для России противоугонными идентификаторами

Данные страховых компаний свидетельствуют о том, что в России самыми привлекательными для угонщиков машин являются Lexus и Toyota. Для того чтобы защитить свою продукцию от преступников, производитель намерен помечать её противоугонными идентификаторами, после чего поддельные VIN-номера для перепродажи не будут иметь никакого смысла. Упомянутый идентификатор, имеющий PIN-код, выполнен как микроточка диаметром в 1 миллиметр и не может быть увиден невооруженным глазом. Точки наносятся на различные детали автомобиля в количестве порядка 10 000. С такой защитой угнанное авто с изменёнными VIN-номерами и даже поменянными некоторыми комплектующими всё равно сможет быть верно определено правоохранителями при постановке на учёт либо проверке.Отчёт МВД гласит: за первое полугодие в России зарегистрировано 9,9 тысячи случаев автомобильных угонов. Ещё в 10,7 тысячи случаев правонарушители сумели доказать, что автомобилем они завладели не в целях хищения (например, желали зимой «просто погреться»).