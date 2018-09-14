IPhone Xs оказался недоступным для предзаказа в России
Согласно сообщениям от службы поддержки компании Apple известно, что в России не будет доступен для предзаказа новый iPhone Xs. После презентации в 2017 году, уже через полтора месяца устройство появилось в версии предзаказа, но в 2018 году реализация ожидаемой новинки остановлена.
Публикации в СМИ указывают, что объясняется отсутствие предзаказа очередным редизайном iPhone. На некоторые свои новинки Apple решила устанавливать OLED-дисплеи, что привело к дефициту обновленных устройств на складах.
iPhone Xs приобрести можно будет на сайте Apple с 28 сентября. Датой доступности предзаказа для iPhone Xr официально называется 19 октября.
Публикации в СМИ указывают, что объясняется отсутствие предзаказа очередным редизайном iPhone. На некоторые свои новинки Apple решила устанавливать OLED-дисплеи, что привело к дефициту обновленных устройств на складах.
iPhone Xs приобрести можно будет на сайте Apple с 28 сентября. Датой доступности предзаказа для iPhone Xr официально называется 19 октября.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:02