IPhone Xs оказался недоступным для предзаказа в России

Публикации в СМИ указывают, что объясняется отсутствие предзаказа очередным редизайном iPhone. На некоторые свои новинки Apple решила устанавливать OLED-дисплеи, что привело к дефициту обновленных устройств на складах.iPhone Xs приобрести можно будет на сайте Apple с 28 сентября. Датой доступности предзаказа для iPhone Xr официально называется 19 октября.