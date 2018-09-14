Рестомод 45-летнего Ford Bronco оценили дороже Mercedes-Benz G 63 AMG

Внедорожник был полностью разобран, после чего прошел процедуру восстановления кузова, произвели замену практически всех базовых узлов, их собрали заново. Стоимость подобного авто составляет $229 тысячи. Приблизительно 300 часов требуется для удаления ржавчины, изготовления новых деталей и подгонки панелей кузова. Дополнительно 550 часов необходимо для проведения шлифовки и покраски корпуса. Данные операции эксперты Velocity Restorations реализовали вручную.Внедорожник оснастили новыми усиленными мостами Dana 44, специальной выхлопной системой, современной оптикой головного света, а также тормозными механизмами Wilwood. Каждый этап процесса восстановления авто документируется.