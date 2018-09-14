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Рестомод 45-летнего Ford Bronco оценили дороже Mercedes-Benz G 63 AMG

Рестомод модели Ford Bronco 1973 года оказался дороже Mercedes-Benz G 63 от подразделения AMG. Ателье Velocity Restorations из США потребовалось 1,5 тысячи часов.

Рестомод 45-летнего Ford Bronco оценили дороже Mercedes-Benz G 63 AMG


Внедорожник был полностью разобран, после чего прошел процедуру восстановления кузова, произвели замену практически всех базовых узлов, их собрали заново. Стоимость подобного авто составляет $229 тысячи. Приблизительно 300 часов требуется для удаления ржавчины, изготовления новых деталей и подгонки панелей кузова. Дополнительно 550 часов необходимо для проведения шлифовки и покраски корпуса. Данные операции эксперты Velocity Restorations реализовали вручную.

Внедорожник оснастили новыми усиленными мостами Dana 44, специальной выхлопной системой, современной оптикой головного света, а также тормозными механизмами Wilwood. Каждый этап процесса восстановления авто документируется.

 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:54
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