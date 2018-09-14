Рестомод 45-летнего Ford Bronco оценили дороже Mercedes-Benz G 63 AMG
Рестомод модели Ford Bronco 1973 года оказался дороже Mercedes-Benz G 63 от подразделения AMG. Ателье Velocity Restorations из США потребовалось 1,5 тысячи часов.
Внедорожник был полностью разобран, после чего прошел процедуру восстановления кузова, произвели замену практически всех базовых узлов, их собрали заново. Стоимость подобного авто составляет $229 тысячи. Приблизительно 300 часов требуется для удаления ржавчины, изготовления новых деталей и подгонки панелей кузова. Дополнительно 550 часов необходимо для проведения шлифовки и покраски корпуса. Данные операции эксперты Velocity Restorations реализовали вручную.
Внедорожник оснастили новыми усиленными мостами Dana 44, специальной выхлопной системой, современной оптикой головного света, а также тормозными механизмами Wilwood. Каждый этап процесса восстановления авто документируется.
Внедорожник был полностью разобран, после чего прошел процедуру восстановления кузова, произвели замену практически всех базовых узлов, их собрали заново. Стоимость подобного авто составляет $229 тысячи. Приблизительно 300 часов требуется для удаления ржавчины, изготовления новых деталей и подгонки панелей кузова. Дополнительно 550 часов необходимо для проведения шлифовки и покраски корпуса. Данные операции эксперты Velocity Restorations реализовали вручную.
Внедорожник оснастили новыми усиленными мостами Dana 44, специальной выхлопной системой, современной оптикой головного света, а также тормозными механизмами Wilwood. Каждый этап процесса восстановления авто документируется.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:54