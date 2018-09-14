В Благовещенске ищут сбежавшего из дому 16-летнего подростка
Накануне вечером, 13 сентября, в Благовещенске из дому сбежал 16-летний подросток. Родители обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже их ребёнка.
Со слов матери разыскиваемого, она заперла сына дома и ушла за продуктами, а по возвращении обнаружила разбитое окно и отсутствие подростка. Рост мальчика – 175 см, худощавое телосложение, русые волосы.
Подросток является инвалидом, потому плохо разговаривает. На момент побега на нём были надеты синий спортивный костюм и домашние тапочки.
Со слов матери разыскиваемого, она заперла сына дома и ушла за продуктами, а по возвращении обнаружила разбитое окно и отсутствие подростка. Рост мальчика – 175 см, худощавое телосложение, русые волосы.
Подросток является инвалидом, потому плохо разговаривает. На момент побега на нём были надеты синий спортивный костюм и домашние тапочки.
Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:20