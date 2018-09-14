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В Россию привезли юбилейные версии Land Rover Discovery и Discovery Sport

В Россию доставили юбилейные версии Land Rover Discovery, а также Discovery Sport. Дилеры Jaguar Land Rover приступили к сбору заказов на ограниченную серию внедорожников. Суммарно будет представлено по 70 единиц каждой версии, сообщается в пресс-центре марки.

В Россию привезли юбилейные версии Land Rover Discovery и Discovery Sport


Они основаны на спецификации HSE 2019 модельного года с двигателем 3 литра дизельным силовым агрегатом TD6 производительностью в 249 «лошадей». При этом Discovery Sport 70 сформирована на основе модификации HSE 2019 года с 2-литровым дизельным силовым агрегатом TD4 производительностью 150 «лошадей». Оба авто доступны в составе силовой гаммы Namib Orange либо Corris Grey. При этом контрастная панорамная крыша получила покраску Narvik Black.

На Discovery 70 разместили адаптивная светодиодная оптика, тогда как Discovery Sport в этой модификации оснастили ксеноновые фары с омывателем. Для отдельных вариаций доступны кресла с обивкой из кожи Grained. Лимитированная серия продукта оснащена системой Terrain Response 2. При этом в Discovery Sport 70 используется система Terrain Response, которая включена в состав стандартного оснащения любой модификации транспортного средства. Новинки получили систему камер для обеспечения кругового обзора и аудиосистему Meridian Surround на 825 Вт.

 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:48
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