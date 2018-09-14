На Ямале пьяный мужчина изнасиловал в кустах маленькую девочку
Один из жителей Ямала изнасиловал девочку. Отмечается, что мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, заманил жертву в кусты.
Девочка была спасена проходящей мимо женщиной. В настоящее время подозреваемый 36 лет готовится предстать перед судом.
Об этом сообщают работники следственного управления СКР по Ямалу.
Девочка была спасена проходящей мимо женщиной. В настоящее время подозреваемый 36 лет готовится предстать перед судом.
Об этом сообщают работники следственного управления СКР по Ямалу.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:55