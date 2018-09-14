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На Ямале пьяный мужчина изнасиловал в кустах маленькую девочку

Один из жителей Ямала изнасиловал девочку. Отмечается, что мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, заманил жертву в кусты.

На Ямале пьяный мужчина изнасиловал в кустах маленькую девочку


Девочка была спасена проходящей мимо женщиной. В настоящее время подозреваемый 36 лет готовится предстать перед судом.

Об этом сообщают работники следственного управления СКР по Ямалу.

 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:55
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