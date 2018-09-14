«Пятница-развратница»: Наташа Королёва показала утренний танец с чемоданом

Поклонников Наташи Королёвой позабавила видеозапись, и они похвалили своего кумира за чувство юмора и умение оставаться молодой в 45 лет. Хейтеры раскритиковали артистку за неуместное, по их мнению, поведение и заподозрили в попытках привлечь к себе внимание любым, даже самым «дешёвым», способом.Видео, на кадрах которого Наташа Королёва в коротких шортах и чёрном топе исполняет зажигательный танец с чемоданом, за 2 часа после публикации в Instagram набрало свыше сотни тысяч просмотров.