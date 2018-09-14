В базе данных AnTuTu был замечен смартфон для геймеров Razer Phone 2

Первое поколение игрового девайса Razer Phone было показано осенью 2017 года. Новый гаджет укомплектовали дисплеем диагональю 5,72 дюйма. Объем ОЗУ составил 8 ГБ. Недавно стала доступна информация о выпуске второго поколения устройства для геймеров. Razer Phone 2 уже протестировали в бенчмарке AnTuTu, проверяющем производительность мобильных устройств.В имеющемся описании указывается, что телефон будет работать под управлением Android 8.1. В качестве процессора используется чип Snapdragon 845, а обработкой графических данных станет заниматься Adreno 630. Объем ОЗУ составляет 8 ГБ, а ПЗУ - 512 ГБ. Если верить доступным сведениям, разрешение дисплея составит 1,44х2,56 тысячи точек.