В базе данных AnTuTu был замечен смартфон для геймеров Razer Phone 2
В составе базы данных AnTuTu заметили результаты тестирования Razer Phone 2. Новая версия смартфона для геймеров получила процессор Snapdragon 845.
Первое поколение игрового девайса Razer Phone было показано осенью 2017 года. Новый гаджет укомплектовали дисплеем диагональю 5,72 дюйма. Объем ОЗУ составил 8 ГБ. Недавно стала доступна информация о выпуске второго поколения устройства для геймеров. Razer Phone 2 уже протестировали в бенчмарке AnTuTu, проверяющем производительность мобильных устройств.
В имеющемся описании указывается, что телефон будет работать под управлением Android 8.1. В качестве процессора используется чип Snapdragon 845, а обработкой графических данных станет заниматься Adreno 630. Объем ОЗУ составляет 8 ГБ, а ПЗУ - 512 ГБ. Если верить доступным сведениям, разрешение дисплея составит 1,44х2,56 тысячи точек.
Первое поколение игрового девайса Razer Phone было показано осенью 2017 года. Новый гаджет укомплектовали дисплеем диагональю 5,72 дюйма. Объем ОЗУ составил 8 ГБ. Недавно стала доступна информация о выпуске второго поколения устройства для геймеров. Razer Phone 2 уже протестировали в бенчмарке AnTuTu, проверяющем производительность мобильных устройств.
В имеющемся описании указывается, что телефон будет работать под управлением Android 8.1. В качестве процессора используется чип Snapdragon 845, а обработкой графических данных станет заниматься Adreno 630. Объем ОЗУ составляет 8 ГБ, а ПЗУ - 512 ГБ. Если верить доступным сведениям, разрешение дисплея составит 1,44х2,56 тысячи точек.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:32