«Живот плоский»: Поклонники усомнились в беременности Эвелины Блёданс
Эвелина Блёданс заставила фанатов усомниться в том, что она беременна, разместив в Instagram видеозапись с отдыха на израильском побережье. На кадрах 49-летняя теледива продемонстрировала совершенную фигуру и плоский живот.
Фолловеры в комментариях расхвалили Эвелину Блёданс за её красоту и отличную физическую форму, но вот заявленная беременность актрисы у многих вызвала вопросы.
Об интересном положении звезда сообщила отечественным массмедиа в августе, назвав даже пол ребёнка, вот только округлившегося живота на видеозаписи фанаты не разглядели.
Фолловеры в комментариях расхвалили Эвелину Блёданс за её красоту и отличную физическую форму, но вот заявленная беременность актрисы у многих вызвала вопросы.
Об интересном положении звезда сообщила отечественным массмедиа в августе, назвав даже пол ребёнка, вот только округлившегося живота на видеозаписи фанаты не разглядели.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:16