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«Живот плоский»: Поклонники усомнились в беременности Эвелины Блёданс

Эвелина Блёданс заставила фанатов усомниться в том, что она беременна, разместив в Instagram видеозапись с отдыха на израильском побережье. На кадрах 49-летняя теледива продемонстрировала совершенную фигуру и плоский живот.

«Живот плоский»: Поклонники усомнились в беременности Эвелины Блёданс


Фолловеры в комментариях расхвалили Эвелину Блёданс за её красоту и отличную физическую форму, но вот заявленная беременность актрисы у многих вызвала вопросы.

Об интересном положении звезда сообщила отечественным массмедиа в августе, назвав даже пол ребёнка, вот только округлившегося живота на видеозаписи фанаты не разглядели.

 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:16
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