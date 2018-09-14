Обновленные Ford S-Max и Galaxy получили новые двигатели

Как стало известно из сообщений западных СМИ, дирекция Ford намерена отказаться от производства одного из минивэнов. Сведения оказались ложными, поскольку представители марки обещали не только продолжить проводить сборку авто, но даже повысить показатели их производительности.Под капотом Galaxy и Ford S-Max инженеры разместили 2-цилиндровый агрегат объемом 2 литра, генерирующий производительность в 237 «лошадок». Все покупатели получат возможность выбрать один из 3-х вариантов, мощность которых составляет 118, 148 либо 187 «лошадей». Наиболее производительный мотор оснастят двумя трубонагнетателями. Двигатели функционируют в паре с автоматической трансмиссией на 8 ступеней. В качестве альтернативы представлена 6-секционная «механика».Новые авто оснастили адаптивным круиз-контролем, переработанной подвеской, а также функционалом обнаружения «слепых» зон, электротормозом для стоянки и системой шумоподавления.