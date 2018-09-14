Во время концерта в Москве на рэпера 6ix9ine напал неизвестный молодой человек

Как известно, потасовка была устроена молодым человеком, который прорвался на сцену. Хулигана сразу повалила охрана на пол сцены и начала избивать его. Присоединился к драке и сам рэпер, который тоже стал наносить удары своему обидчику.В Москве концерт 6ix9ine планировался к проведению еще 7 сентября, но неожиданное исчезновение скандального рэпера отсрочило событие. Согласно сообщениям организаторов шоу, певец перед этим «не долетел до Стокгольма, и под угрозой срыв проведения всего тура».