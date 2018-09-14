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Во время концерта в Москве на рэпера 6ix9ine напал неизвестный молодой человек

Известный американский рэпер Даниэль Эрнандес, взявший себе сценическое имя 6ix9ine, подрался с посетителем во время проведения его концерта в Москве. Неизвестный выбежал на сцену и нанес удар исполнителю локтем.

Во время концерта в Москве на рэпера 6ix9ine напал неизвестный молодой человек


Как известно, потасовка была устроена молодым человеком, который прорвался на сцену. Хулигана сразу повалила охрана на пол сцены и начала избивать его. Присоединился к драке и сам рэпер, который тоже стал наносить удары своему обидчику.

В Москве концерт 6ix9ine планировался к проведению еще 7 сентября, но неожиданное исчезновение скандального рэпера отсрочило событие. Согласно сообщениям организаторов шоу, певец перед этим «не долетел до Стокгольма, и под угрозой срыв проведения всего тура».

 
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Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 07:56
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