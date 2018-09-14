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Geekbench: iPhone XS и XS Max получили по 4 ГБ оперативной памяти

Согласно предоставленным бенчмарком Geekbench данным, флагманы iPhone XS и XS Max первыми из Apple-устройств получили по 4 ГБ оперативной памяти. Протестирована была лишь вторая из названных моделей смартфона, но результаты могут быть в полной мере отнесены и к первой.

Geekbench: iPhone XS и XS Max получили по 4 ГБ оперативной памяти


Благодаря новой однокристальной системе Apple A12 Bionic, iPhone XS Max набрал в однопоточном тесте 4,8 тысячи и 10,3 тысячи баллов.

Для сравнения, результаты более доступного в финансовом плане iPhone XR с 3 ГБ оперативной памяти – 4,7 тысячи и 9,4 тысячи баллов, а iPhone X, тестировавшегося в минувшем году, – 4 тысячи и 10,4 тысячи баллов.

 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:28
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