Geekbench: iPhone XS и XS Max получили по 4 ГБ оперативной памяти

Благодаря новой однокристальной системе Apple A12 Bionic, iPhone XS Max набрал в однопоточном тесте 4,8 тысячи и 10,3 тысячи баллов.Для сравнения, результаты более доступного в финансовом плане iPhone XR с 3 ГБ оперативной памяти – 4,7 тысячи и 9,4 тысячи баллов, а iPhone X, тестировавшегося в минувшем году, – 4 тысячи и 10,4 тысячи баллов.