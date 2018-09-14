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Энрике Иглесиас поделился подробностями отношений с Анной Курниковой

Энрике Иглесиас рассказал о подробностях своих отношений с Анной Курниковой. Недавно испанский исполнитель дал откровенное интервью. Долгое время певец скрывал свою личную жизнь от поклонников, но теперь стал делиться с фанатами снимками, на которых показан вместе с детьми.

Энрике Иглесиас поделился подробностями отношений с Анной Курниковой


В рамках утреннего телешоу Un Nuevo Da Иглесиас рассказал ведущему детали о его отношениях с Анной Курниковой и заявил, что без ума от новой жизни. Теперь исполнитель спешит вернуться домой после работы, чтобы встретиться с детьми и любимой. Отцовство помогло Энрике Иглесиасу намного лучше понять собственных родителей. Певец предположил, что стал демонстрировать больше ответственности не только по причине становления папой, но и вследствие возраста.

На сегодня Энрике Иглесиасу 43 года, и он планирует стать детям другом. В Анне Курниковой его восхищают многие качества. Певец отметил независимость, а также умение преодолевать различные сложности. В одном из более ранних интервью испанский певец назвал возлюбленную суперменом. Он оказался поражен её умением мастерски справляться с воспитанием 2-х детей. Иглесиас и Курникова живут вместе уже 16 лет. Проводить свадебную церемонию они не планируют.

 
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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:39
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