Энрике Иглесиас поделился подробностями отношений с Анной Курниковой

В рамках утреннего телешоу Un Nuevo Da Иглесиас рассказал ведущему детали о его отношениях с Анной Курниковой и заявил, что без ума от новой жизни. Теперь исполнитель спешит вернуться домой после работы, чтобы встретиться с детьми и любимой. Отцовство помогло Энрике Иглесиасу намного лучше понять собственных родителей. Певец предположил, что стал демонстрировать больше ответственности не только по причине становления папой, но и вследствие возраста.На сегодня Энрике Иглесиасу 43 года, и он планирует стать детям другом. В Анне Курниковой его восхищают многие качества. Певец отметил независимость, а также умение преодолевать различные сложности. В одном из более ранних интервью испанский певец назвал возлюбленную суперменом. Он оказался поражен её умением мастерски справляться с воспитанием 2-х детей. Иглесиас и Курникова живут вместе уже 16 лет. Проводить свадебную церемонию они не планируют.