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Заказчик «убийства» Бабченко рассказал о вербовке СБУ

Украинские массмедиа сообщили о наличии некой видеозаписи, на кадрах которой мужчина, похожий на Вячеслава Пивоварника, предполагаемого заказчика «убийства» Аркадия Бабченко, рассказал о вербовке его сотрудниками СБУ ещё в 2010 году. По словам подозреваемого, его семья тогда подверглась покушению, когда в доме взорвалась бомба, и лишь чудом никто из них не пострадал.


Заказчик «убийства» Бабченко рассказал о вербовке СБУ


Согласно информации, предоставляемой мужчиной на видео, Вячеслав Пивоварник, получив после вербовки псевдоним «Гайдамак», по спецзаданию СБУ был внедрён в политические круги РФ, а затем его задействовали в инсценировке убийства Аркадия Бабченко. Теперь, после «воскрешения» журналиста, обвиняемый в заказе преступления боится за жизнь свою и семьи. «Я в этой игре являюсь расходным материалом: если спецслужбы меня ликвидируют, после этого они обнародуют поддельные компрометирующие меня материалы», – сказал мужчина на кадрах.

С его слов, которые передаёт интернет-портал ФАН,инсценировка убийства корреспондента, инсценированная СБУ, прежде всего, была осуществлена для уничтожения Аркадия Бабченко, продемонстрировав российский след.

 
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Политика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:19
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