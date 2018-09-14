Заказчик «убийства» Бабченко рассказал о вербовке СБУ
Украинские массмедиа сообщили о наличии некой видеозаписи, на кадрах которой мужчина, похожий на Вячеслава Пивоварника, предполагаемого заказчика «убийства» Аркадия Бабченко, рассказал о вербовке его сотрудниками СБУ ещё в 2010 году. По словам подозреваемого, его семья тогда подверглась покушению, когда в доме взорвалась бомба, и лишь чудом никто из них не пострадал.
Согласно информации, предоставляемой мужчиной на видео, Вячеслав Пивоварник, получив после вербовки псевдоним «Гайдамак», по спецзаданию СБУ был внедрён в политические круги РФ, а затем его задействовали в инсценировке убийства Аркадия Бабченко. Теперь, после «воскрешения» журналиста, обвиняемый в заказе преступления боится за жизнь свою и семьи. «Я в этой игре являюсь расходным материалом: если спецслужбы меня ликвидируют, после этого они обнародуют поддельные компрометирующие меня материалы», – сказал мужчина на кадрах.
С его слов, которые передаёт интернет-портал ФАН,инсценировка убийства корреспондента, инсценированная СБУ, прежде всего, была осуществлена для уничтожения Аркадия Бабченко, продемонстрировав российский след.
Согласно информации, предоставляемой мужчиной на видео, Вячеслав Пивоварник, получив после вербовки псевдоним «Гайдамак», по спецзаданию СБУ был внедрён в политические круги РФ, а затем его задействовали в инсценировке убийства Аркадия Бабченко. Теперь, после «воскрешения» журналиста, обвиняемый в заказе преступления боится за жизнь свою и семьи. «Я в этой игре являюсь расходным материалом: если спецслужбы меня ликвидируют, после этого они обнародуют поддельные компрометирующие меня материалы», – сказал мужчина на кадрах.
С его слов, которые передаёт интернет-портал ФАН,инсценировка убийства корреспондента, инсценированная СБУ, прежде всего, была осуществлена для уничтожения Аркадия Бабченко, продемонстрировав российский след.
Политика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:19