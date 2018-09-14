АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Инновациям не нашлось места: Первые отзывы о новых iPhone
EUR 79.77 USD 68.64
Курс валют на 14.09.2018

В YouTube появится вертикальная реклама

Рекламодатели планируют использовать вертикальные ролики на площадке YouTube для универсальных кампаний или в случае покупки TrueView. Сообщается, что подобная реклама может появиться в социальной сети Instagram и приложении Snapchat.

В YouTube появится вертикальная реклама


По данным инсайдеров, реклама такого формата испытывалась на видеоплатформе уже неоднократно. Если пользователь нажимает на вертикальное объявление, то сразу же перенаправляется на сайт рекламируемой фирмы. Новая функция появится в доступе как средство для универсальных кампаний, так и для рекламодателей, покупающих продукцию TrueView, оплата которой происходит исключительно за те объявления, которые просмотрел юзер.

Уточняется, что постепенная интеграция горизонтальных видео открывает дополнительные возможности для всех пользователей, особенно с мобильными устройствами. К слову, YouTube стремится адаптировать горизонтальные ролики, уже публикующиеся юзерами на сайте.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:03
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В YouTube появится вертикальная реклама
45-летняя Юлия Высоцкая показала шикарную фигуру
Эксперты рассказали, какой характер поможет
Швейцарцы разработали план колонизации Марса и
Анна Хилькевич не может похудеть после вторых
В США климатическе изменения сбивают с толку
Новая операционная система macOS Mojave выйдет 24
Инсайдер: Игровой смартфон Razer Phone 2 может
Смартфон Nokia 9 получит ёмкий аккумулятор
Заболевшей Лолите запретили летать без ошейника
Учёные: Гаджеты на уроках ухудшают успеваемость
Ани Лорак рассказала, почему вышла замуж за турка
Лиза Боярская ждет второго ребенка и уходит в
Лолита Милявская увидела своего двойника на
Виктория Романец назвала «продажной тварью»
Анну Семенович в бархатном халате назвали
Беспроводная гарнитура AirPods подорожала в РФ
Рита Дакота: Вряд ли решусь на рождение второго
Анастасия Балинская намекнула на свою беременность
Ученые: Злоупотребление алкоголем приводит к
В России не появится Apple Watch Series 4 в
В Антарктиде уфологи обнаружили диски
Алексей Купин должен бросить Майю Донцову и
Фанаты уверены, что руководство выживает супругов
В Apple назвали дату выхода iOS 12
В Красноярске доказали пользу потребления
«Точно порчу навели»: Поклонники Ольги Бузовой
Сергей Жорин: Петросян начал опись имущества,
Клип Киркорова и Баскова чрезвычайно низко оценил
В Крыму у трассы «Таврида» в пещере нашли останки
Просмотреть все новости