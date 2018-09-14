В YouTube появится вертикальная реклама
Рекламодатели планируют использовать вертикальные ролики на площадке YouTube для универсальных кампаний или в случае покупки TrueView. Сообщается, что подобная реклама может появиться в социальной сети Instagram и приложении Snapchat.
По данным инсайдеров, реклама такого формата испытывалась на видеоплатформе уже неоднократно. Если пользователь нажимает на вертикальное объявление, то сразу же перенаправляется на сайт рекламируемой фирмы. Новая функция появится в доступе как средство для универсальных кампаний, так и для рекламодателей, покупающих продукцию TrueView, оплата которой происходит исключительно за те объявления, которые просмотрел юзер.
Уточняется, что постепенная интеграция горизонтальных видео открывает дополнительные возможности для всех пользователей, особенно с мобильными устройствами. К слову, YouTube стремится адаптировать горизонтальные ролики, уже публикующиеся юзерами на сайте.
По данным инсайдеров, реклама такого формата испытывалась на видеоплатформе уже неоднократно. Если пользователь нажимает на вертикальное объявление, то сразу же перенаправляется на сайт рекламируемой фирмы. Новая функция появится в доступе как средство для универсальных кампаний, так и для рекламодателей, покупающих продукцию TrueView, оплата которой происходит исключительно за те объявления, которые просмотрел юзер.
Уточняется, что постепенная интеграция горизонтальных видео открывает дополнительные возможности для всех пользователей, особенно с мобильными устройствами. К слову, YouTube стремится адаптировать горизонтальные ролики, уже публикующиеся юзерами на сайте.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:03