Виктория Романец назвала «продажной тварью» поддержавшую Евгению Феофилактову Александру Артемову
После скандала, который затеяла в социальной сети Instagram экс-участница телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова, выставив на всеобщее обозрение переписку со своим бывшим мужем Антоном Гусевым, в которой он признался, что его нынешняя супруга назвала Даниэля «дауном», от Виктории Романец отвернулись все ее друзья.
В частности, Александра Артемова оставила под постом Жени комментарий, в котором похвалила девушку за смелость, а также заявила, что они с Евгением Кузиным полностью на ее стороне.
Вике такое положение дел совершенно не понравилось, и она ответила своей уже бывшей подруге. Звезда телестройки напомнила Саше, насколько влиятельна и о том, что это именно она нашла ей работу.
При этом Романец назвала Артемову "продажной тварью" и пообещала сделать все, чтобы та лишилась своих доходов.
Стоит отметить, что пост с данными оскорблениями супруга Антона Гусева опубликовала в своем микроблоге, однако через какое-то время удалила его, видимо потому, что он собрал слишком много негативных комментариев от пользователей социальной сети.
В частности, Александра Артемова оставила под постом Жени комментарий, в котором похвалила девушку за смелость, а также заявила, что они с Евгением Кузиным полностью на ее стороне.
Вике такое положение дел совершенно не понравилось, и она ответила своей уже бывшей подруге. Звезда телестройки напомнила Саше, насколько влиятельна и о том, что это именно она нашла ей работу.
При этом Романец назвала Артемову "продажной тварью" и пообещала сделать все, чтобы та лишилась своих доходов.
Стоит отметить, что пост с данными оскорблениями супруга Антона Гусева опубликовала в своем микроблоге, однако через какое-то время удалила его, видимо потому, что он собрал слишком много негативных комментариев от пользователей социальной сети.