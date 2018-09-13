Виктория Романец назвала «продажной тварью» поддержавшую Евгению Феофилактову Александру Артемову

В частности, Александра Артемова оставила под постом Жени комментарий, в котором похвалила девушку за смелость, а также заявила, что они с Евгением Кузиным полностью на ее стороне.Вике такое положение дел совершенно не понравилось, и она ответила своей уже бывшей подруге. Звезда телестройки напомнила Саше, насколько влиятельна и о том, что это именно она нашла ей работу.При этом Романец назвала Артемову "продажной тварью" и пообещала сделать все, чтобы та лишилась своих доходов.Стоит отметить, что пост с данными оскорблениями супруга Антона Гусева опубликовала в своем микроблоге, однако через какое-то время удалила его, видимо потому, что он собрал слишком много негативных комментариев от пользователей социальной сети.