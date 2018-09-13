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Виктория Романец назвала «продажной тварью» поддержавшую Евгению Феофилактову Александру Артемову

После скандала, который затеяла в социальной сети Instagram экс-участница телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова, выставив на всеобщее обозрение переписку со своим бывшим мужем Антоном Гусевым, в которой он признался, что его нынешняя супруга назвала Даниэля «дауном», от Виктории Романец отвернулись все ее друзья.

В частности, Александра Артемова оставила под постом Жени комментарий, в котором похвалила девушку за смелость, а также заявила, что они с Евгением Кузиным полностью на ее стороне.

Виктория Романец назвала «продажной тварью» поддержавшую Евгению Феофилактову Александру Артемову

Вике такое положение дел совершенно не понравилось, и она ответила своей уже бывшей подруге. Звезда телестройки напомнила Саше, насколько влиятельна и о том, что это именно она нашла ей работу.

При этом Романец назвала Артемову "продажной тварью" и пообещала сделать все, чтобы та лишилась своих доходов.

Стоит отметить, что пост с данными оскорблениями супруга Антона Гусева опубликовала в своем микроблоге, однако через какое-то время удалила его, видимо потому, что он собрал слишком много негативных комментариев от пользователей социальной сети.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 22:07
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