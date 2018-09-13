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Беспроводная гарнитура AirPods подорожала в РФ

По итогам презентации Apple, состоявшейся 12 сентября, безпроводной аксессуар AirPods подорожал на российском рынке. Теперь стоимость наушников составляет около 14 000 рублей, а это на 1 500 рублей дороже, чем несколько дней назад.

Беспроводная гарнитура AirPods подорожала в РФ


Тем не менее, ценник на вышеназванную продукцию не менялся с момента релиза, который состоялся почти 2 года назад. Инсайдеры сообщают, что гарнитура есть на складах и дефицита девайса не наблюдается. Не исключено, что повышение стоимости продукции связано с нестабильным курсом отечественной валюты по отношению к доллару.

Стоит напомнить, что в рамках презентации корпорация Apple не стала демонстрировать новые версии наушников, показав лишь смартфоны и «умные» часы.

 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:51
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