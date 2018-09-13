Беспроводная гарнитура AirPods подорожала в РФ
По итогам презентации Apple, состоявшейся 12 сентября, безпроводной аксессуар AirPods подорожал на российском рынке. Теперь стоимость наушников составляет около 14 000 рублей, а это на 1 500 рублей дороже, чем несколько дней назад.
Тем не менее, ценник на вышеназванную продукцию не менялся с момента релиза, который состоялся почти 2 года назад. Инсайдеры сообщают, что гарнитура есть на складах и дефицита девайса не наблюдается. Не исключено, что повышение стоимости продукции связано с нестабильным курсом отечественной валюты по отношению к доллару.
Стоит напомнить, что в рамках презентации корпорация Apple не стала демонстрировать новые версии наушников, показав лишь смартфоны и «умные» часы.
Тем не менее, ценник на вышеназванную продукцию не менялся с момента релиза, который состоялся почти 2 года назад. Инсайдеры сообщают, что гарнитура есть на складах и дефицита девайса не наблюдается. Не исключено, что повышение стоимости продукции связано с нестабильным курсом отечественной валюты по отношению к доллару.
Стоит напомнить, что в рамках презентации корпорация Apple не стала демонстрировать новые версии наушников, показав лишь смартфоны и «умные» часы.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:51