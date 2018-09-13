Анастасия Балинская намекнула на свою беременность

«Я не хочу пока говорить об этом. Когда придет время, и я буду готова, я обязательно все расскажу», - сообщила Настя.

«Надо же как-то зарабатывать деньги. Я не очень хочу ехать, но мы обдумываем и этот вариант. Сейчас мы не работаем», - призналась Балинская.

Однако сегодня девушка пообщалась с журналистами «Дома-2» и приоткрыла завесу их с Лешей тайны. Стоит отметить, что однозначного подтверждения она не дала, но на свое интересное положение все же намекнула.Также она рассказала, что на некоторое время они с возлюбленным покинут столицу и отправятся в ее родной город Гродно, чтобы Кудряшов познакомился со всеми родственниками. Там ребята поживут некоторое время, а после молодой человек уедет на заработки в Китай.Теперь бывшие звезды телестройки не могут позволить себе жить одним днем, растрачивая все до последний копейки. Можно сказать, что у них начинается совершенно новая, взрослая жизнь, в которой они должны думать и нести ответственность не только за себя, но и за своего будущего ребенка.