Анастасия Балинская намекнула на свою беременность
В паре экс-участников телепроекта «Дом-2» Анастасии Балинской и Алексея Кудряшова грядут большие перемены – скоро они станут родителями. Поклонники реалити-шоу уже бурно обсуждают эту информацию, ведь сами ребята еще точно не сказали: правда это или очередные сплетни.
Однако сегодня девушка пообщалась с журналистами «Дома-2» и приоткрыла завесу их с Лешей тайны. Стоит отметить, что однозначного подтверждения она не дала, но на свое интересное положение все же намекнула.
Также она рассказала, что на некоторое время они с возлюбленным покинут столицу и отправятся в ее родной город Гродно, чтобы Кудряшов познакомился со всеми родственниками. Там ребята поживут некоторое время, а после молодой человек уедет на заработки в Китай.
Теперь бывшие звезды телестройки не могут позволить себе жить одним днем, растрачивая все до последний копейки. Можно сказать, что у них начинается совершенно новая, взрослая жизнь, в которой они должны думать и нести ответственность не только за себя, но и за своего будущего ребенка.
Однако сегодня девушка пообщалась с журналистами «Дома-2» и приоткрыла завесу их с Лешей тайны. Стоит отметить, что однозначного подтверждения она не дала, но на свое интересное положение все же намекнула.
«Я не хочу пока говорить об этом. Когда придет время, и я буду готова, я обязательно все расскажу», - сообщила Настя.
Также она рассказала, что на некоторое время они с возлюбленным покинут столицу и отправятся в ее родной город Гродно, чтобы Кудряшов познакомился со всеми родственниками. Там ребята поживут некоторое время, а после молодой человек уедет на заработки в Китай.
«Надо же как-то зарабатывать деньги. Я не очень хочу ехать, но мы обдумываем и этот вариант. Сейчас мы не работаем», - призналась Балинская.
Теперь бывшие звезды телестройки не могут позволить себе жить одним днем, растрачивая все до последний копейки. Можно сказать, что у них начинается совершенно новая, взрослая жизнь, в которой они должны думать и нести ответственность не только за себя, но и за своего будущего ребенка.