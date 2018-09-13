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Анастасия Балинская намекнула на свою беременность

В паре экс-участников телепроекта «Дом-2» Анастасии Балинской и Алексея Кудряшова грядут большие перемены – скоро они станут родителями. Поклонники реалити-шоу уже бурно обсуждают эту информацию, ведь сами ребята еще точно не сказали: правда это или очередные сплетни.

Однако сегодня девушка пообщалась с журналистами «Дома-2» и приоткрыла завесу их с Лешей тайны. Стоит отметить, что однозначного подтверждения она не дала, но на свое интересное положение все же намекнула.

Анастасия Балинская намекнула на свою беременность

«Я не хочу пока говорить об этом. Когда придет время, и я буду готова, я обязательно все расскажу», - сообщила Настя.

Также она рассказала, что на некоторое время они с возлюбленным покинут столицу и отправятся в ее родной город Гродно, чтобы Кудряшов познакомился со всеми родственниками. Там ребята поживут некоторое время, а после молодой человек уедет на заработки в Китай.

Анастасия Балинская намекнула на свою беременность

«Надо же как-то зарабатывать деньги. Я не очень хочу ехать, но мы обдумываем и этот вариант. Сейчас мы не работаем», - призналась Балинская.

Теперь бывшие звезды телестройки не могут позволить себе жить одним днем, растрачивая все до последний копейки. Можно сказать, что у них начинается совершенно новая, взрослая жизнь, в которой они должны думать и нести ответственность не только за себя, но и за своего будущего ребенка.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 21:04
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