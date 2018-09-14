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45-летняя Юлия Высоцкая показала шикарную фигуру в мини

Популярная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала в социальных сетях новую фотографию, на которой запечатлена в мини-платье. Поклонники восхитились её фигурой, отметив, что она всё ещё напоминает молодую девушку даже в 45 лет.

45-летняя Юлия Высоцкая показала шикарную фигуру в мини


На очередном снимке знаменитость предстала перед фанатами в ярком мини-платье, а образ артистки гармонично дополнила шляпа и белые кроссовки. Восторг интернет-пользователей вряд ли кого-то мог удивить, ведь Высоцкая знает толк в моде, а её гардероб наполнен вещами, идеально подходящих для светских вечеров.

К слову, светская львица не боится кардинально менять образы. К примеру, ради съемок в картине «Рай» ей пришлось обрить голову налысо. Сын Пётр поддержал свою звездную маму, заявив, что даже с такой прической она выглядит элегантно и стильно.

 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:31
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