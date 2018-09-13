«Точно порчу навели»: Поклонники Ольги Бузовой объяснили ее несчастья колдовским проклятьем

«Точно порчу на Ольгу Бузову навели! По-другому невозможно просто объяснить все то, что на сегодняшний день происходит в жизни знаменитости. И несмотря на то, что Оля на данный момент уже стала миллионером, она по-прежнему несчастна, ведь правильно говорят, даже наличие огромных денег, не может по-настоящему осчастливить человека! Я уверен, что даже Тарасов бросил Бузову и променял ее на молоденькую любовницу только из-за колдовского воздействия на телеведущую «Дома-2». Оле нужно срочно обращаться к специалистам в данной области, а то так и останется до конца дней несчастной!» - написал один из поклонников Ольги Бузовой в Сети.

Ни для кого не является секретом, что в последнее время многие начинания восходящей певицы Ольги Бузовой с треском проваливаются.В последнее время знаменитость стала одной из наиболее узнаваемых личностей российского шоу-бизнеса, заполонив своей персоной буквально все медиапространства страны.Миллионы верных поклонников Ольги Бузовой уже успели сделать свою любимицу миллионером и невероятно известной особой, тем не менее, как всем известно, за деньги счастье невозможно купить. По словам преданных фанатов теледивы, достижения в мире профессиональной музыки Ольге Бузовой подарили успешные инвестиции и связи, а не талант, которого на самом деле у знаменитости попросту нет.Нужно сказать, что сама Ольга Бузова считает себя разносторонней личность, ведь старается преуспеть во многих начинаниях. Стоит отметить, что кроме пения и работы на телеканале «ТНТ», поющая телеведущая является дизайнером женской одежды, писателем и даже ресторатором. Однако, по мнению фанатов, что-то по-прежнему мешает Оле преуспевать в тех или иных проектах.Стоит напомнить, что несколько лет назад Ольга Бузова пыталась открыть со своей младшей сестрой Анной собственную линию бижутерии, которая в результате оказалась ничем иным, как китайской подделкой. Свои изделия сестры Бузовы продавали за гораздо большую цену, чем такие же товары, рекомендованные к покупке в метро или на московских улицах.Также в прошлом Ольга Бузова сообщала своим преданным поклонникам, что запускает собственный бренд под названием «Olga Buzova DESIGN». Тогда знаменитость во всеуслышание пообещала своим верным фанатам, что она будет лично нести ответственность за материал, пошив и качество одежды, которую будет производить и продавать. Заметим, что уже несколько лет о данном бренде никто даже не вспоминает.Кроме того, ресторан «BuzFood», который был открыт Ольгой Бузовой в самом центре российской столицы, просуществовал на слуху лишь некоторое время и буквально в первые дни после открытия был жестко раскритикован за невероятно высокие цены и неимоверно маленький размер порции.На данный момент интернет-пользователи решили вспомнить и про телепроект под названием «Бабий Бунт», который закрылся вскоре после того, как поющую телеведущую Ольгу Бузову пригласили на телепередачу.Сейчас преданные поклонники прославленной теледивы решили объяснить общественности, что же на самом деле мешает их любимице достигать успеха буквально во всех своих начинаниях и проектах. По словам фанатов, все несчастья Ольги Бузовой из-за колдовского проклятия, которое навел на знаменитость очень сильный медиум по заказу одного из недоброжелателей звезды.Стоит признать, что антифанатов у Ольги Бузовой на сегодняшний день хватает, однако, чтобы кто-то из злопыхателей обращался к специалисту для того, чтобы тот «убрал» поющую телеведущую со сцены либо же с тех или иных телеканалов, это вряд ли.Один из фанатов восходящей исполнительницы написал в социальной сети Instagram, что даже семейная жизнь Оли с Дмитрием Тарасовым потерпела крах как раз из-за воздействия того самого колдовства.