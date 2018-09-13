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В Apple назвали дату выхода iOS 12

Специалисты Apple продолжают финальные бета-тесты ОС iOS 12 и уже на следующей недели выпустят её полную версию. Об этом стало известно 12 сентября во время выступления сотрудников корпорации в театре Стива Джобса.

В Apple назвали дату выхода iOS 12


Новинка будет поддерживать те же устройства, которые функционировали и в iOS 11. Например, стоит выделить довольно старую модель iPhone 5s 2013 года выпуска или устаревшие модели iPad. Кроме того, операционная система является гораздо быстрее предыдущей iOS 11, например, отклик при наборе текста улучшится. Среди масштабных нововведений - Memoji и возможность осуществления групповых звонков в FaceTime.

17 сентября последнее бета-тестирование iOS 12 завершится, и до этого времени разработчики планируют завершить оптимизацию интерфейса и улучшат систему безопасности.

 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:21
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