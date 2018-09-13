Сергей Жорин: Петросян начал опись имущества, которое нажил со Степаненко

Как стало известно, знаменитые комики Елена Степаненко и Евгений Петросян вместе не проживают более пятнадцати лет. Однако совместного имущества звездная пара «нажила» не мало. По некоторым данным, в их собственности имеется как минимум три квартиры в центре столицы.Петросян вместе с приставами наконец-то смог попасть в одну из квартир, в которой на данный момент еще проживает его супруга Елена Степаненко. По словам Жорина, о данной процедуре супруга комика и ее адвокат Елена Забралова были уведомлены, однако на самой описи они не появились.