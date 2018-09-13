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Сергей Жорин: Петросян начал опись имущества, которое нажил со Степаненко

Адвокат Евгения Петросяна сообщал, что юморист Евгений Петросян наконец-то смог попасть в свою московскую квартиру, и в присутствии приставов начать описывать находящееся в ней имущество. Опись прошла без присутствия супруги комика и ее адвоката.

Сергей Жорин: Петросян начал опись имущества, которое нажил со Степаненко


Как стало известно, знаменитые комики Елена Степаненко и Евгений Петросян вместе не проживают более пятнадцати лет. Однако совместного имущества звездная пара «нажила» не мало. По некоторым данным, в их собственности имеется как минимум три квартиры в центре столицы.

Петросян вместе с приставами наконец-то смог попасть в одну из квартир, в которой на данный момент еще проживает его супруга Елена Степаненко. По словам Жорина, о данной процедуре супруга комика и ее адвокат Елена Забралова были уведомлены, однако на самой описи они не появились.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:22
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