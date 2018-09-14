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Анна Хилькевич не может похудеть после вторых родов

Актриса Анна Хилькевич призналась своим подписчикам в микроблоге Instagram, что она никак не может похудеть после вторых родов. По словам 31-летней артистки, ее слабостью является чай со сладким, и пока она себе не отказывает в этом удовольствии.
Анна Хилькевич не может похудеть после вторых родов

Звезда сериала «Универ» стала мамой во второй раз 20 августа. С этого дня она активно делится с подписчиками историями о буднях мамы двоих детей. Недавно Анна Хилькевич призналась, что скучает по обтягивающему платью, обуви на каблуках и активному образу жизни. Но пока она не может себе этого позволить. Актриса жалуется, что из-за грудного вскармливания она никак не может похудеть. Фолловеры сразу засыпали знаменитость своими советами по поводу того, как легко вернуть прежнюю форму после родов.

Поклонницы написали, что звезде сериала «Универ» следует не забивать себе голову этим вопросом, а наслаждаться материнством. Кроме этого, по их мнению, Анна и так отлично выглядит. В Instagram актрисе посоветовали сконцентрировать свое внимание на питании и здоровье малышки, а в прежнюю форму актриса всегда сможет вернуться.

 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 04:58
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