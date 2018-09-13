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«Колбаса их связала»: Ольгу Бузову «поймали» в аэропорту Италии с бывшим возлюбленным

Прославленную телеведущую скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящую исполнительницу Ольгу Бузову заметили в аэропорту Италии в компании бывшего возлюбленного.

Ни для кого не является секретом, что в последнее время 32-летнюю теледиву Ольгу Бузову все чаще начали замечать в компании своего экс-избранника Тимофея Майорова. В этот раз парочку застали в одном из итальянских аэропортов, где мужчина покупал знаменитости ее любимый деликатес – колбасу.

«Колбаса их связала»: Ольгу Бузову «поймали» в аэропорту Италии с бывшим возлюбленным

Стоит напомнить, что в прошлом месяце стартовал новый долгожданный телепроект о любви «Замуж за Бузову», в котором на сегодняшний день осталось только шесть участников. Сначала преданные поклонники Ольги Бузовой гадали, с кем же в результате останется их любимица.

Тем не менее, вскоре многие интернет-пользователи пришли к единому выводу – начинающая певица не стала строить отношения с победителем реалити-шоу «Замуж за Бузову», а решила воссоединиться со своим бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым.

На эту мысль, как оказалось, натолкнула верных фанатов сама Ольга Бузова, так как довольно много времени начала проводить с бывшим избранником и принимать от Тимофея Майорова его всевозможные знаки внимания. Нужно отметить, что несколько дней назад в социальной сети появился весьма интересный видеоролик, главными героями которого стали как раз телеведущая «Дома-2» и ее экс-возлюбленный.

«Колбаса их связала»: Ольгу Бузову «поймали» в аэропорту Италии с бывшим возлюбленным

На видео Ольга Бузова и Тимофей Майоров в аэропорту Италии в зоне «Dupe Free» покупают колбасу. Также на ролике отчетливо видно, что в то время, пока бывший возлюбленный расплачивался за любимый деликатес телеведущей «Дома-2», знаменитость стоит рядом и нежно поглаживает мужчину по его руке.

На данный момент верные поклонники Ольги Бузовой вовсю принялись заявлять в Сети, что безумно счастливы за начинающую певицу. По мнении фанатов телеведущей «Дома-2», Тимофей Майоров является очень подходящей кандидатурой для звезды.

«Как же я счастлива за Ольгу! Мне кажется, что Тимофей очень ей подходит! Несмотря на то, что они раньше уже встречались и у них ничего не получилось, я уверена, что сейчас всё получится и мы все совсем скоро будет обсуждать свадьбу Майорова и Бузовой!», «Майоров и Бузова снова вместе! Это факт! Ну нельзя просто так столько времени проводить друг с другом! Нельзя!!! Мне, если честно, нравится то, как Оля и Тимофей смотрятся вместе. Я бы была очень счастлива, если бы узнала, что парочка решила узаконить свои отношения! Что могу сказать? Только счастья пожелать, наверное!», «Я очень счастлива за Бузову, только теперь не могу понять, зачем же было идти на реалити-шоу, чтобы на нем отыскать того единственного? Странно все это», - продолжают активно писать в социальных сетях преданные поклонники Ольги Бузовой.


«Колбаса их связала»: Ольгу Бузову «поймали» в аэропорту Италии с бывшим возлюбленным

Впрочем, как оказалось, не все интернет-пользователи уверены в том, что видеоролик, который несколько часов назад появился в Сети, был заснят на днях. По словам фолловеров, видео было сделано примерно месяц назад, когда еще продолжался съемочный процесс нового реалити-шоу «Замуж за Бузову».

По мнению некоторых пользователей социальных сетей, Ольга Бузова и Тимофей Майоров оказались в одном из аэропортов Италии после того, как отсняли четвертый выпуск телепроекта, где бывший возлюбленный прославленной телеведущей и певицы будет помогать своей экс-избраннице делать правильный и достойный выбор.

«Колбаса их связала»: Ольгу Бузову «поймали» в аэропорту Италии с бывшим возлюбленным

«Что вы начали тут? Разве не понятно, что Майоров прилетел в Италию к Бузовой, когда еще проходили съемки телепроекта «Замуж за Бузову»?! Тогда и был сделан этот видеоролик! Просто сейчас его опубликовали в Интернет, чтобы в очередной раз привлечь внимание огромнейшего количества телезрителей к реалити! Некий пиар-ход! Давно нужно привыкнуть к тому, что в социальные сети все попадает не просто так!» - написал один из интернет-пользователей в социальной сети Instagram.

 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:03
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