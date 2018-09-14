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Швейцарцы разработали план колонизации Марса и Луны

После призыва агентства NASA швейцарцы, которые работают в лаборатории EPFL, разработали план колонизации Луны и Марса с подробным описанием каждого этапа. Ученые создали проект автономной станции, где могут на протяжении нескольких лет проживать специалисты.
Швейцарцы разработали план колонизации Марса и Луны

Команда из Швейцарии попала в пятерку финалистов, которых отобрало NASA, а всего проекты марсианского жилья презентовали 18 мировых групп ученых. Победители разделили между собой 100 тысяч долларов. Сотрудники лаборатории EPFL презентовали проект станции, которую назвали самоподдерживающейся многолетней средой обитания. По своему внешнему виду эта исследовательская колония напоминает эскимосские иглу высотой 12 метров. В плане колонизации первым пунктом стоит Красная планета, а в сооружении, созданном учеными, специалисты могут жить 9 месяцев. На северном полюсе Марса планируют запастись всеми необходимыми ресурсами, чтобы через 20 лет автономную станцию заселил первый экипаж.

Устанавливать станцию на поверхности Красной планеты будет запрограммированный робот, а рядом с ней расположится подъемный мобильный кран, чтобы загружать и разгружать прибывшие космические корабли. Экипаж, состоящий из 6 человек, будет выращивать в корпусе бобы, картофель и спаржу. Задача робота – обнаружить на Марсе азот, воду и кислород, которые будут использованы для производства кирпича и стекла.

 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:29
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