Эксперты рассказали, какой характер поможет достичь желаемых высот

Специалисты из Мельбернского университета провели новое исследование, благодаря чему выяснили, что для достижения желаемых высот и успеха человек должен обладать определённым набором качеств, но многое зависит и от характера. Среди числа большинства состоявшихся людей учёные заметили одно общее качество общительность и открытость к познанию нового. Исходя из этого следует, что именно экстраверты чаще всего получают то, чего хотят и могут своей настойчивостью преодолевать, например, карьерные преграды.Несмотря на это, среди интровертов также присутствует процент личностей, занимающих высокие должности на хорошо оплачиваемых работах, но такому человеку всегда на порядок сложнее вести диалог с окружающими, что автоматически создаёт ему дополнительные преграды на пути к желаемым высотам.