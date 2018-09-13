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Сталеплавильный завод "Амурсталь" и Промсвязьбанк заключили договор о сотрудничестве

IV Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года. В числе его задач — плодотворный диалог и налаживание связей между бизнесменами, банкирами, федеральными и местными органами власти. В рамках форума Промсвязьбанком и электросталеплавильным заводом "Амурсталь", второе название которого - ООО "Торэкс-Хабаровск" был заключен договор о сотрудничестве.
Сталеплавильный завод "Амурсталь" и Промсвязьбанк заключили договор о сотрудничестве

В подписании документа принимал участие директор, ответственный за работу с организациями рыночных отраслей Промсвязьбанка А. Черковец и глава Совета директоров завода "Амурсталь" П. Бальский. Основной целью соглашения является долгосрочное сотрудничество в сфере предоставления Промсвязьбанком депозитных и кредитных продуктов предприятию и его дочерним компаниям.

"Восточный экономический форум давно является эффективной площадкой для общения бизнесменов, благодаря чему нам и удалось закрепить успешный диалог с одной из крупнейших компаний Дальнего Востока договором о сотрудничестве. Мы очень много работаем в этом направлении и продолжаем усиливать свои позиции в восточном регионе" - сделал заявление представитель Промсвязьбанка А. Черковец.

П. Бальский в свою очередь добавил, что взаимовыгодное партнерство с одним из крупнейших и влиятельных российских банков даст возможность «Амурстали» наращивать объем производства, а также получать более выгодные условия обслуживания.

 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 17:18
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