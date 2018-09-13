Сталеплавильный завод "Амурсталь" и Промсвязьбанк заключили договор о сотрудничестве

В подписании документа принимал участие директор, ответственный за работу с организациями рыночных отраслей Промсвязьбанка А. Черковец и глава Совета директоров завода "Амурсталь" П. Бальский. Основной целью соглашения является долгосрочное сотрудничество в сфере предоставления Промсвязьбанком депозитных и кредитных продуктов предприятию и его дочерним компаниям."Восточный экономический форум давно является эффективной площадкой для общения бизнесменов, благодаря чему нам и удалось закрепить успешный диалог с одной из крупнейших компаний Дальнего Востока договором о сотрудничестве. Мы очень много работаем в этом направлении и продолжаем усиливать свои позиции в восточном регионе" - сделал заявление представитель Промсвязьбанка А. Черковец.П. Бальский в свою очередь добавил, что взаимовыгодное партнерство с одним из крупнейших и влиятельных российских банков даст возможность «Амурстали» наращивать объем производства, а также получать более выгодные условия обслуживания.