Тата Блюменкранц умоляет руководство «Дома-2» отпустить ее домой

Все дело в том, что несмотря на объявленное желание сохранить брак, на Острове любви ребята еще больше разругались, избили друг друга, обозвали самыми последними словам и заявили об окончательной точке.Теперь молодая мамочка, которая изначально заявляла, что никакой любви у них с Валерой нету, слезно просит у организаторов отпустить ее домой. Судя по всему, она заключила долгосрочный контракт и теперь не может по своему желанию покинуть съемочную площадку.Зрители даже считают, что вполне вероятно, что те условия, которые оглашал Андрей Черкасов на Лобном месте, а после предупредил, что шутит, на самом деле являются настоящей правдой.Стоит отметить, что сейчас глава семейства категорически против примирения с женой. Он говорит, что Тата постоянно плачет и проклинает тот день, когда с ним познакомилась, поэтому никакого желания с ней общаться у него нет.