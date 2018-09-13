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Тата Блюменкранц умоляет руководство «Дома-2» отпустить ее домой

Последние несколько дней участники телепроекта «Дом-2» Тата и Валера Блюменкранц все больше шокирует зрителей, которые еще месяц назад думали, что между супругами царит идиллия и полное взаимопонимание.

Все дело в том, что несмотря на объявленное желание сохранить брак, на Острове любви ребята еще больше разругались, избили друг друга, обозвали самыми последними словам и заявили об окончательной точке.

Тата Блюменкранц умоляет руководство «Дома-2» отпустить ее домой

Теперь молодая мамочка, которая изначально заявляла, что никакой любви у них с Валерой нету, слезно просит у организаторов отпустить ее домой. Судя по всему, она заключила долгосрочный контракт и теперь не может по своему желанию покинуть съемочную площадку.

Зрители даже считают, что вполне вероятно, что те условия, которые оглашал Андрей Черкасов на Лобном месте, а после предупредил, что шутит, на самом деле являются настоящей правдой.

Стоит отметить, что сейчас глава семейства категорически против примирения с женой. Он говорит, что Тата постоянно плачет и проклинает тот день, когда с ним познакомилась, поэтому никакого желания с ней общаться у него нет.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:46
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