Геологи из США бьют тревогу из-за климатических изменений, постепенно сдвигающих приход весны, что сбивает с толку мигрирующих птиц, заставляя их приспосабливаться к новым временным рамкам возвращения домой. Эксперты также заметили, что в последние годы «подстраиваются» под разные периоды наступления весны и растения, но делают они это по-своему. Главная проблема заключается в том, что птицы могут возвращаться в места своего обитания раньше, чем приход тепла почувствуют листья, а это, в свою очередь, приведёт к дефициту еды и невозможности нормального существования животных.Американские геологи заявляют о необходимости контролировать территории Северного полушария, чтобы избежать уменьшения численности или полного исчезновения населяющих эти территории птиц.