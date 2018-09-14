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В США климатическе изменения сбивают с толку мигрирующих птиц

В США климатические изменения сбивают с толку мигрирующих птиц, а также сдвигают приход весны. Особенно подобные явления выражены в отдельных частях Северного полушария.
В США климатическе изменения сбивают с толку мигрирующих птиц

Геологи из США бьют тревогу из-за климатических изменений, постепенно сдвигающих приход весны, что сбивает с толку мигрирующих птиц, заставляя их приспосабливаться к новым временным рамкам возвращения домой. Эксперты также заметили, что в последние годы «подстраиваются» под разные периоды наступления весны и растения, но делают они это по-своему. Главная проблема заключается в том, что птицы могут возвращаться в места своего обитания раньше, чем приход тепла почувствуют листья, а это, в свою очередь, приведёт к дефициту еды и невозможности нормального существования животных.

Американские геологи заявляют о необходимости контролировать территории Северного полушария, чтобы избежать уменьшения численности или полного исчезновения населяющих эти территории птиц.

 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 04:00
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