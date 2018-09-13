Появились слухи, что Ирина Пинчук уже рассталась с Саймоном Марданшином
Несколько дней назад участники телепроекта «Дом-2» Саймон Марданшин и Ирина Пинчук объявили себя парой и заселились в отдельную комнату. Зрители были не очень довольны таким решением, ведь, по их мнению, на месте Сэма должен был быть Никита Шалюков, который на протяжении двух недель ухаживал за девушкой и устраивал романтические свидания, пусть и на расстоянии.
Тем не менее, Никита сразу заявил, что не перестанет ухаживать за Пинчук и примет даже после расставания с Марданшином, которое, он считает, произойдет очень скоро, так как у ребят нет ничего общего, кроме внешней симпатии.
И, судя по всему, Шалюков действительно оказался прав. Вчера с Поляны пришли новости о том, что якобы Ира и Саймон расстались, причем по инициативе темпераментного молодого человека.
По слухам, Марданшин остался недоволен своей избранницей после интима. Он ожидал от нее намного большего, а она оказалась стеснительной девочкой, что его категорически не устраивает, а потому смысла продолжать отношения парень не видит.
Пока подтверждения этой информации нет, однако многим зрителям она определенно нравится. Они очень рады за Никиту, так как теперь у него появится реальный шанс создать с Пинчук крепкие отношения.
Тем не менее, Никита сразу заявил, что не перестанет ухаживать за Пинчук и примет даже после расставания с Марданшином, которое, он считает, произойдет очень скоро, так как у ребят нет ничего общего, кроме внешней симпатии.
И, судя по всему, Шалюков действительно оказался прав. Вчера с Поляны пришли новости о том, что якобы Ира и Саймон расстались, причем по инициативе темпераментного молодого человека.
По слухам, Марданшин остался недоволен своей избранницей после интима. Он ожидал от нее намного большего, а она оказалась стеснительной девочкой, что его категорически не устраивает, а потому смысла продолжать отношения парень не видит.
Пока подтверждения этой информации нет, однако многим зрителям она определенно нравится. Они очень рады за Никиту, так как теперь у него появится реальный шанс создать с Пинчук крепкие отношения.