Появились слухи, что Ирина Пинчук уже рассталась с Саймоном Марданшином

Тем не менее, Никита сразу заявил, что не перестанет ухаживать за Пинчук и примет даже после расставания с Марданшином, которое, он считает, произойдет очень скоро, так как у ребят нет ничего общего, кроме внешней симпатии.И, судя по всему, Шалюков действительно оказался прав. Вчера с Поляны пришли новости о том, что якобы Ира и Саймон расстались, причем по инициативе темпераментного молодого человека.По слухам, Марданшин остался недоволен своей избранницей после интима. Он ожидал от нее намного большего, а она оказалась стеснительной девочкой, что его категорически не устраивает, а потому смысла продолжать отношения парень не видит.Пока подтверждения этой информации нет, однако многим зрителям она определенно нравится. Они очень рады за Никиту, так как теперь у него появится реальный шанс создать с Пинчук крепкие отношения.