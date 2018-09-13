АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Инновациям не нашлось места: Первые отзывы о новых iPhone
EUR 80.65 USD 69.57
Курс валют на 13.09.2018

Появились слухи, что Ирина Пинчук уже рассталась с Саймоном Марданшином

Несколько дней назад участники телепроекта «Дом-2» Саймон Марданшин и Ирина Пинчук объявили себя парой и заселились в отдельную комнату. Зрители были не очень довольны таким решением, ведь, по их мнению, на месте Сэма должен был быть Никита Шалюков, который на протяжении двух недель ухаживал за девушкой и устраивал романтические свидания, пусть и на расстоянии.

Тем не менее, Никита сразу заявил, что не перестанет ухаживать за Пинчук и примет даже после расставания с Марданшином, которое, он считает, произойдет очень скоро, так как у ребят нет ничего общего, кроме внешней симпатии.

Появились слухи, что Ирина Пинчук уже рассталась с Саймоном Марданшином

И, судя по всему, Шалюков действительно оказался прав. Вчера с Поляны пришли новости о том, что якобы Ира и Саймон расстались, причем по инициативе темпераментного молодого человека.

По слухам, Марданшин остался недоволен своей избранницей после интима. Он ожидал от нее намного большего, а она оказалась стеснительной девочкой, что его категорически не устраивает, а потому смысла продолжать отношения парень не видит.

Появились слухи, что Ирина Пинчук уже рассталась с Саймоном Марданшином

Пока подтверждения этой информации нет, однако многим зрителям она определенно нравится. Они очень рады за Никиту, так как теперь у него появится реальный шанс создать с Пинчук крепкие отношения.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Темникова рассказала, как она остаётся
Друзья Виктории Романец встали на сторону Евгении
«Колбаса их связала»: Ольгу Бузову «поймали» в
Ученые: Чай раскрывает творческий потенциал
Тата Блюменкранц умоляет руководство «Дома-2»
В Бельгии на мусороперерабатывающем заводе
Появились слухи, что Ирина Пинчук уже рассталась
В Оренбургской области мужчина держал в
Труп обезглавленного частного детектива найден в
«Скажу так: упал, встал, отряхнулся и иди
Аналитики назвали 5 самых популярных
«Шурыгина отдыхает!»: Любовница Александра Серова
Сталеплавильный завод "Амурсталь" и Промсвязьбанк
В Кемерово автоледи попала в массовое ДТП
Ученые: Люди с грушевидной формой тела являются
В ДТП под Самарой из-за пьяного водителя погиб
В Красноярском крае мужчина регулярно избивал
Ученые: Созданы особые белки, которые однажды
В Сети обсуждают слухи об уходе Ольги Серябкиной
Участник шоу «Замуж за Бузову» Александр Гринев
Эксперт моды раскритиковал Леру Кудрявцеву за
Елена Темникова раскрыла секреты идеальной фигуры
В Твери в детском парке бездомная собака напала
Subaru BRZ модифицирован производителями под
«Да, я ушел из «Дома-2»: Родителям экс-участника
Юлия Ефременкова увеличила губы, чтоб произвести
Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина объявила
В сентябре компания Toyota повысила цены на все
Инновациям не нашлось места: Первые отзывы о
Александра Черно боится превратиться в феминистку
Просмотреть все новости