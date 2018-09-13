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«Скажу так: упал, встал, отряхнулся и иди дальше»: Алена Савкина прокомментировала свой уход с «Дома-2»

Беременная участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина после расставания с Ильей Яббаровым и из-за ежедневных ссор со старшей сестрой и ее мужем Дмитрием Дмитренко практически постоянно находится в состоянии стресса.

Девушку очень часто доводят до слез, заставляют нервничать, что очень плохо сказывается на здоровье ее будущего малыша.

«Скажу так: упал, встал, отряхнулся и иди дальше»: Алена Савкина прокомментировала свой уход с «Дома-2»

Так, после последней ссоры с Ольгой Рапунцель и Ильей Яббаровым беременная Алена покинула студию в городских квартирах вместе со своей мамой, отключила телефон и, по словам Ксении Бородиной, возможно навсегда ушла с реалити-шоу.

Поклонники участницы начали переживать за ее состояние, а потому начали заваливать социальные сети вопросами о том, все ли хорошо и действительно ли она навсегда распрощалась с телестройкой.

«Скажу так: упал, встал, отряхнулся и иди дальше»: Алена Савкина прокомментировала свой уход с «Дома-2»

Долгое время Савкина не выходила на связь, однако вчера она все же успокоила своих фанатов, сообщив, что у них с мамой выходные.

«Много кто спрашивает, ушла ли я с проекта или нет? Нет! Я на проекте, сейчас провожу время в свое удовольствие вместе с мамулей. Наслаждаюсь выходными. Кратко скажу так: упал, встал, отряхнулся и иди дальше. Спасибо вам за поддержку», - написала она.

Фолловеры были благодарны за ответ и в комментариях принялись писать, что Алена поступила правильно, покинув студию и взяв выходной, дабы успокоиться и восстановить нервы.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:24
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