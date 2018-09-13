В Антарктиде уфологи обнаружили диски инопланетного происхождения

По словам американских уфологов, два интересных объекта они обнаружили на территории неизвестной базы, они лежали на поверх заснеженной местности. Один из дисков представляет собой структуру с основанием размером 50 х 30 метров, а второй предмет выглядит, как круглый объект с 30-метровым диаметром.По мнению теоретиков заговора, это пришельцы с Нибиру прибыли в Антарктиду на своих кораблях, однако по каким-то причинам произошла катастрофа, в результате которой части неопознанного летающего объекта отбросило на территорию местной базы. В настоящее время диски якобы инопланетного происхождения исследуют учёные.