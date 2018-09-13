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В Оренбургской области мужчина держал в заложниках женщину из-за обиды на богатых

В поселке Ростоши Оренбургской области пьяный мужчина держал в заложниках женщину, угрожая ей пневматическим пистолетом и ножом. На допросе нарушитель порядка признался, что он разозлился на местных жителей, которые зажиточно живут.


В Оренбургской области мужчина держал в заложниках женщину из-за обиды на богатых


По данным ведомства эпизод случился 3 августа. В ходе допроса мужчина 36 лет признался следователям, что в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения. И вдруг его одолела злость на зажиточных соседей. Он вышел на улицу, вооружившись пневматическим оружием, стал стрелять из него по воротам соседей и по припаркованному неподалеку автомобилю. Затем он взял в заложники женщину 48 лет. Кто-то из местных жителей вызвал полицию, при задержании агрессор сопротивлялся и угрожал.

Обозлившемуся нарушителю предъявлены обвинения по двум статьям. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Окончательное решение по данному делу примет суд.

 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:35
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