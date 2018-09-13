В Оренбургской области мужчина держал в заложниках женщину из-за обиды на богатых

По данным ведомства эпизод случился 3 августа. В ходе допроса мужчина 36 лет признался следователям, что в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения. И вдруг его одолела злость на зажиточных соседей. Он вышел на улицу, вооружившись пневматическим оружием, стал стрелять из него по воротам соседей и по припаркованному неподалеку автомобилю. Затем он взял в заложники женщину 48 лет. Кто-то из местных жителей вызвал полицию, при задержании агрессор сопротивлялся и угрожал.Обозлившемуся нарушителю предъявлены обвинения по двум статьям. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Окончательное решение по данному делу примет суд.