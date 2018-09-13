«Шурыгина отдыхает!»: Любовница Александра Серова экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк попала в больницу

«У меня критическое положение и мне нужна квалифицированная помощь. Я очень плохо себя чувствую, постоянные головные боли, помутнение рассудка, тошнота, головокружение, предобморочное состояние», - рассказала бывшая участница «Дома-2».

«Я узнал, что она рассказывает всем, будто я держу ее взаперти, будто я проявлял к ней интерес в интимном плане. Почему она тогда сразу не уехала? Почему не подала заявление в полицию?» - заявил Александр Серов, после чего Дарья Друзьяк не смогла больше держаться и, вскочив с места, попыталась вылить на своего обидчика стакан воды.

«Боже спаси меня!» - недавно написала у себя на страничке в социальной сети Instagram Дарья Друзьяк.

Покинув в начале прошлого месяца прославленную телестройку «Дом-2» 29-летняя Дарья Друзьяк, по всей видимости, не захотела возвращаться к себе в родной городок и к обычной жизни. Во всяком случае, едва оказавшись вне Периметра, эпатажная участница телепроекта стала главной героиней нового громкого скандала.Так, уже несколько дней общественность взахлеб обсуждает роман 29-летней экс-звезды «Дома-2» с 64-летним российским музыкантом. По словам Дарьи Друзьяк, она не только состояла в романтических отношениях с Александром Серовым, но и даже готовилась к тому, чтобы родить артисту очередного наследника.И пока огромнейшее количество преданных поклонников Дарьи сочувствуют судьбе блондинки, обмануть детектор лжи Друзьяк все-таки не удалось. В результате полиграф подтвердил, что бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» на самом деле не беременна.А вот встреча со знаменитым музыкантом все же довела девушку до больничной койки. Во время телепрограммы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым Дарья Друзьяк потеряла сознание, после чего блондинке тут же вызвали скорую помощь.По словам Дарьи Друзьяк, она так сильно полюбила Александра Серова, что ее даже не смущала настолько большая разница в возрасте – тридцать пять лет. Из рассказа блондинки становится понятно, что в их отношениях с российским артистом все было очень хорошо. Девушка даже жила в шикарном загородном доме певца и верила в то, что совсем скоро она станет матерью еще одного ребенка знаменитости.Тем не менее, сам Александр Серов данную информацию по-прежнему категорически опровергает. Народный артист Российской Федерации негативно высказался не только в сторону Дарьи Друзьяк, но и в отношении ее родителей. Музыкант до сих пор заявляет, что просто хотел помочь бывшей участнице «Дома-2», когда та осталась без жилья, а в награду блондинка осквернила его репутацию.На сегодняшний день Дарья признается, что очень боится того, что Александр Николаевич начнет всевозможными способами ей мстить. По словам Друзьяк, музыкант на данный момент ищет ее, а его сотрудники постоянно караулят у ее в подъезда.Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» уверена, что у Александра Серова есть связи с преступными группировками, которые также ищут ее. Друзьяк неоднократно подчеркивала и указывала на телепрограмме «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на то, что российский артист является очень жестоким человеком.К слову, студия телепередачи «Прямой эфир» не видела таких криминальных обвинений, криков, слез и валяющихся на полу главных героинь даже во время скандальных выпусков с участием эпатажной Дианы Шурыгиной. По всей видимости, все перечисленное и стало причиной того, что рейтинги телепрограммы просто зашкаливали.Несколько часов назад в Сеть попали данные о том, что рейтинги новых выпусков «Прямого эфира», где обсуждался громкий скандал, главными героями которого стали Александр Серов и бывшая участница «Дома-2» Дарья Друзьяк, составили конкуренцию новогоднему обращению самого президента России Владимира Путина.Причиной подобных телевизионных рекордов, по словам многочисленных телезрителей, является полное отсутствие сдерживающих факторов у телепередачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Единственным цензурным барьером остается попытка «запикать» нецензурщину, которая то и дело льется из уст главных героев телепрограммы.